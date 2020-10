Ööpäevaga lisandus 49 positiivset testi

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Ida-Virumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 23 inimesel. Harjumaale lisandus 11, Tartumaale kaks, Viljandimaale kaks ning Hiiumaale, Jõgevamaale ja Võrumaale üks uus juhtum. Kaheksal positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 52,07.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest kaks on seotud Jõhvi hooldekeskusega, viiel juhul saadi viirus koolist. Nelja juhul saadi nakkus pereliikmelt või tuttavatelt ning kahel juhul töölt. Ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 1100 inimest, kellest on haigestunud 214.

Harjumaa uutest juhtudest 7 on Tallinnas. Ühel juhul saadi viirus läbi lähikontakti ja ühel korral toodi nakkushaigus Eestisse Šveitsist. Ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on kokku ligi 2000 inimest, kellest 360 on haigestunud.

Viljandimaale ja Võrumaale lisandunud haigestunud said viiruse läbi töökontaktide, Jõgevamaale lisandunu haridusasutusest, üks Tartumaale lisandunud nakatunu oli varasema haige lähikontaktne ning ühe Tartumaa juhtumi asjaolud on veel täpsustamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 153 inimest, kellest 52 on haigestunud.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi 140 inimest, kellest 32 on haigestunud. Regionaalosakonna jälgimisel on ürituse kolle Läänemaal (6 nakatunut) ja perekondlik kolle Saaremaal (6 nakatunut).

ITKH-s suri inimene

9. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 35 COVID-19 patsient, juhitaval hingamisel on üks patsient. Koju saadeti üheksa inimest.

Ida-Viru Keskhaiglas suri 85-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 68 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 488 COVID-19 haigusjuhtumit 475 inimesega.

9. oktoobri seisuga on tervenenud 2906 inimest. Neist 2208 inimese (76,0%) haigusjuhtum on lõpetatud, 698 inimese puhul (24,0%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud ligi 230 000 esmast testi, nendest 3809 ehk 1,65 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata terviseameti koroonakaardilt.

Olukord muutub tõsisemaks, viiruse leviku ohjamine nõuab kõigi panust

Hoiame oma vanemaid ja vanavanemaid – näeme, et haigus on liikumas noorematelt inimestelt vanematele inimestele, kes põevad COVID-19 raskemalt ja vajavad sagedamini haiglaravi. Mida rohkem on nakatunuid noorte ja tööealiste hulgas, seda enam hakkab viirus levima ka vanemaealistele. Seega, kui olete viibinud rahvarohketel üritustel - ärge minge külla oma vanavanematele.

Rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis tasub kanda maski - eriti Ida-Virumaal, Tallinnas ja Võrus. Haigena tuleb püsida kodus. Maski tuleb kanda ka haige sümptomiteta kontaktsetel nii avalikus kohas viibides kui ka vältimatu lähikontakti korral. Maskist on kasu vaid siis, kui seda õigesti kanda. Pärast maski eemaldamist tuleb käed alati desinfitseerida. Mask on väga hea täiendav kaitse distantsi hoidmisele ja heale hügieenile.

Välisreisid tuleks lükata tulevikku ning veeta koolivaheaeg Eestis - haigestumise määr kasvab nii Eestis, Euroopas kui kogu maailmas. Selleks, et tõkestada viiruse piiriülest levikut tasub välisreisidest praegu loobuda ning leida puhkamisvõimalusi Eestis. Reisida tuleks ainult vältimatu vajaduse korral.

Reeglid on mõeldud kõikide kaitsmiseks. Igasugune skeemitamine on taunitav - viirus ei lase end petta. Alkoholimüügi piirangutest ja eneseisolatsiooni kohustusest kõrvale hiilimisega anname nakkuse levikule hoogu juurde, mis lükkab piirangutest vabanemise veelgi kaugemasse tulevikku. Vastutustundetu käitumisega seame ohtu nii enda kui oma lähedaste tervise.

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me