Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Gripihooaeg on ukse ees ja osa inimesi on asunud end vaktsineerima lootuses, et gripivaktsiin kaitseb neid ka koroonaviiruse eest. Mõnest apteegist on vaktsiinid ka otsa saanud ja see on inimesed ärevusse ajanud. Südameapteegi Kesk-Eesti piirkonnajuht Ilme Piirisalu ütles kolmapäeval, et alates 21. septembrist siiani on gripivaktsiini Fluarix ja Vaxigrip Paide Südameapteekidest saada olnud. Üksnes vahepeal oli kolm päeva, mil vaktsiinid müügilt puudusid. Neljapäeval täpsustas Piirisalu, et veidi enne lõunat müüsid nad jälle ära viimase gripi­vaktsiini. «Väga aktiivne ost oli eile, ilmselt oli mujalt apteekidest vaktsiin otsas, palju käis ka Türi inimesi,» lisas ta.

* Septembris oli Järvamaa keskraamatukogus avatud Eesti Koostöö Kogu näitus «Kodukoha kompass». Näituse tegi põnevaks asjaolu, et külastajad said kompassiketta abil Paide avalikule ruumile hinnangut anda. Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga hinnangul on raske öelda, kui palju inimesi kompassiketta ees seisis ja küsimuste najal oma linna peale mõtles, kuid ei märkinud oma arvamust ära. Hindamiseks kasutatavaid kleepse üle lugedes selgus aga, et oma arvamust söandas avaldada umbes 30–35 paidelast. «Oma arvamust väljendanud paidelased olid kõige rohkem rahul ligipääsuga linna looduskeskkonnale, turvalisusega ning jalgsi ja rattaga liikumise võimalustega,» lausus Tilga.

* Septembri lõpp ja oktoobri algus tõi mõnepäevase vahega Järvamaa liiklusse kaks juhtumit, kus vanematelt võetud sõiduauto rooli istunud alaealine juht otsustas politseinike peatumismärguandele reageerimise asemel nende eest ära põgeneda. Laupa juures sõitis 14aastane juht politseinikel eest ja jäi lõpuks autoga metsateele kinni. Särevere juures peatasid politseinikud pärast pikka tagaajamist 13aastase poisi juhitud auto. Paide politseijaoskonna patrulltalituse juht Halar Hallimäe ütles, et mõlemad on erakordsed juhtumid, mida ühendab juhuslik sattumine samale ajale. «Kui räägime juhtimisõiguseta alaealistest, siis selliseid juhtumeid on Järvamaal viimastel aastatel olnud aastas kümmekond, nende seas mittepeatumisi paar-kolm,» ütles ta.

* «Kuidas sa julged? Mis siis, kui sa koroonasse jääd?» Rohkem kui ühel korral kuulsin neid küsimusi, kui saadi teada mu plaanist keset koroonapaanikat ja reisipiiranguid Taani Kuningriiki väisata. Ma tean – see pole just parim argument, aga tegelikult võib praegu viiruse külge korjata mõnes Rakvere toidupoe kassajärjekorras seistes, Pärnus lemmikkohvikus käies, Virtsust praamiga Kuivastusse kulgedes või Paide bensiinijaamas autot tankides. Aga kui õel on vaid kord aastas sünnipäev ja ta elab Taani Kuningriigis, siis on veri paksem kui koroonaviirus ja nii ma ühel päeval lennupileteid pakkuvas netiportaalis lennuaega otsima asusin.

* Paari nädala eest Türil avatud Kesk-Eesti esimeses koerte mängu- ja jalutuspargis tuleb nii neljajalgsetel kui ka nende omanikel arvestada teatud reeglitega. Kurjal urinal ja raevukal haukumisel pole aedikus kohta. Küll tahaksid aia rajajad näha seal saba liputavaid koeri, kes rõõmsalt ringi jooksevad ja ümbrust nuusivad. Üks Murumuri mängupargi eestvedajatest, Reelika Marrandi, ütles, et park on rajatud nii-öelda koerte vaatenurgast. «Koerte ilumeel ei nõua, et pargis oleksid värvilised atraktsioonid, pügatud muru ja lopsakalt kasvavad lilled sirgetes ridades. Koerad nimelt ei näe selliseid värve nagu meie ning nad eelistavad nuuskida ja märgistada kõrgemaid rohu­tuuste,» selgitas ta.