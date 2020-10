Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* «Nii pikka ja põhjalikku iseloomustust polegi vist varem ühegi kandidaadi kohta kirjutatud,» ütleb Väätsa põhikooli direktor Anneli Mand tänavuse Tohvelmani-nimelise andeka maakooliõpilase preemia saaja Grete Roosi kohta. Tõsi, ega ühe niivõrd tegusa õpilase kohta lühemat teksti kokku panna olnuks võimalikki. Albu põhikooli viimases klassis õppiva Grete Roosi esmaspäevane koolipäev jäi tavapärasest veidi lühemaks. Kella 15ks pidi ta juba olema Väätsa mõisa saalis, et seal pidulikul üritusel oma preemia vastu võtta.

* Türi vallas Kolu külas jättis Soome sõitnud perekond loomad lukustatud majja, kus koertel, kassidel ja kitsedel polnud isegi joogivett. Isegi paljunäinud loomakaitsjad tunnistasid, et vaatepilt, mis neil Kolu külas ees ootas, oli šokeeriv: igal pool põrandatel rämps, väljaheited, uriin, klaasikillud, katkised klaaspurgid ning nende keskel janus ja näljas kassipojad, kassid, kutsikas, koer ja kitsed.

* Paide gümnaasiumi noored nuputasid välja tehnilised lahendused, kuidas pidada loenguid ühel ajal kogu koolile ilma, et õpilased koguneksid ühte suurde auditooriumi. Eelmisel nädalal oli visionäär Taavi Kotka loeng teemal «Kuidas saada rikkaks» korraga neljas klassiruumis. Paide gümnaasiumi korraldusjuht Margit Udam ütles, et ajad on sellised, mis panevad otsima leidlikke lahendusi. «Juba kevadel andsid õpetajad tunde videosilla kaudu. Meie kasutasime Microsoft Teamsi platvormi ning oleme seda siiani kasutama jäänud,» lausus ta. «Ka kooli loengud käivad nüüd selle kaudu.»