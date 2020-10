Riigiteede hooldeautojuhid ja teemeistrid võtsid Säreveres mõõtu kutsevõistlusel

Võistlus toimus kahes kategoorias: parim hooldeautojuht ja parim teemeister. Parima hooldeautojuhi kategoorias võitis esimese koha Endel Teder (Trev-2 Grupp AS), teise koha Margus Jõõger (Eesti Teed AS) ning kolmanda koha Kert Kaljuste (Lääne Teed OÜ). Parima teemeistri kategoorias võitis esimese koha Tarvo Kuldkepp (Warren Safety OÜ), teise koha Jaanus Kirsipuu (Eesti Keskkonnateenused AS) ja kolmanda koha Leho Laik (Trev-2 Grupp AS).