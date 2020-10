Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel nädalal jagas muinsuskaitseamet aastapreemiad. Kuigi kandidaatide hulgas olnud Koeru kirikust leitud haruldane krutsifiks laureaaditiitlit ei pälvinud, sai võidumaitset tunda kogu see suur seltskond, kes viimase kolme aasta jooksul Koeru, Türi ja Järva-Madise kirikus on mahukat uurimistööd teinud. Põnevamad leiud kolmest kirikust on praegu viidud pealinna, kus neid 6. novembril avataval näitusel huvilistele eksponeeritakse.

* Türi kesklinnas Paide ja Wiedemanni tänava ristumiskoha serval seisvast majast möödujad on viimase paari nädala jooksul täheldanud, et hoone juures on alanud hoogsad ehitus- ja osaliselt ka lammutustööd. Uue omaniku käe all kujuneb sellest maja, kuhu on oodatud kõik kogukonna liikmed.