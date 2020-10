Põhja-Järvamaal on mitusada inimest elektrita

Elektrilevi katkestuste kaardilt on näha, et Põhja-Järvamaa piirkonnas on elektrita 253 majapidamist. Täpsemalt on vool ära Roosna-Alliku, Seidla, Kaalepi, Oeti ja Kihme kandis.

Kui tavaliselt on elektrikatkestuste põhjuseks vali tuul, siis täna on põhjus ilmselt muus, kuna tuul puhub ilmateenistuse andmetel Järvamaal praegu vaid 2m/s. Elektrilevi kodulehel on siiski kirjas, et tegu on rikkelise, mitte plaanilise katkestusega.