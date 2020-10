Pooled II pensionisamba omanikest kavatsevad sellega jätkata

Kantar Emor on mõõtnud elanike hoiakuid II pensionisamba suhtes alates eelmise aasta detsembrist iga kuu. Teise sambaga jätkamist pooldavate elanike hulk pole selle aja jooksul oluliselt muutunud – olles pidevalt 50 protsendi lähedal.

Agregeeritud andmed, mis sisaldavad üle 8100 II sambaga liitunu arvamust, näitavad, et II sambaga jätkamist pooldavad rohkem noored, suurema sissetulekuga ja kõrgema haridusega elanikud. Erinevused sihtrühmade vahel on väga suured, näiteks alg- või põhiharidusega vastajate seas on II sambaga jätkajaid vaid umbes kolmandik vastajatest.