Maamõõtjad uuendavad tegevuslitsentse

„Juriidilise isiku litsentsi kehtivuse lõppemine ei tähenda automaatselt juriidilise isiku tegevuse lõppemist,“ selgitas Maa-ameti katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakonna juhataja ning maakorraldustööde tegevuslitsentsi väljaandmise ekspertkomisjoni esimees Tõnu Kägo. „Kui maamõõdufirmas on tööl isikulise litsentsiga maamõõtja, saab klient ettevõttelt edaspidigi maamõõduteenust tellida,“ märkis ta. Kägo lisas, et maamõõtjad on vaatamata tänavustele koroonapiirangutele olnud väga tublid nii maakorraldaja kutse taotlemisel kui ka litsentside uuendamisel. „Aasta lõpuks on kehtivate litsentsidega maamõõtjate arv kindlasti veelgi suurem,“ kinnitas ta.