Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Mõni päev vähem kui aasta pärast tulevad kohalike omavalitsuste valimised. Kolm aastat tagasi suurima toetuse saanud poliitikud lubavad ka seekord valimistel kaasa lüüa ja on valmis omavalitsusi edasi juhtima. Eelmistel valimistel tegi Järvamaal parima tulemuse Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann, kelle poolt hääletas 550 türilast. Hoolimata heast tulemusest ütles Siemann hiljem, et see võib jääda talle viimaseks vallavanema ametiajaks. Nüüd sõnas Siemann, et kandideerib ka seekord valimistel ja kui rahvas teda endiselt toetab, siis on ta valmis vallavanemana jätkama.

* Teisipäeval tegi riigikohus teatavaks, et ei leidnud pensioni teise samba reformis vastuolusid põhiseadusega ja reform jõustub varem välja käidud kava järgi. See tähendab, et tööealised inimesed saavad peagi võimaluse võtta kohustuslikust pensionifondist raha välja ning pensionärid õiguse lõpetada enne 2021. aastat sõlmitud pensionileping ja nõuda ühekordset väljamakset. Järvalane Jaanika (36) ütleb, et kogub ka pärast reformi jõustumist ilmselt pensioni edasi. Ta sõnas, et ise ei suudaks ta ilmselt iga kuu pensioni tarvis raha kõrvale panna, sest kogumise aeg on ülipikk. Nii tekib kiusatus kõrvalapanekuks mõeldud raha ära kulutada, mõni kuu mitte kõrvale panna.

* Kuigi teraviljasaak on eelmise aastaga võrreldes tänavu veidi väiksem, võib põllumeeste hinnangul sellega kokkuvõttes rahule jääda. Vähemasti ilm põllumehi hoidis. ASi Väätsa Agro juhatuse liige Lenno Link ütles, et saak oli üsna sama, mis eelmisel aastal. Pisut küll mullusest väiksem, kuid kokkuvõttes oli see paremuselt aegade kolmas saak. «Oleme väga rahul,» sõnas ta.

* Kui järgida punkt-punktilt kõiki Eesti Olümpiakomitee ettekirjutusi spordivõistlustele, mis on kehtestatud alanud sisehooajaks koroonaviiruse levikuga seoses, jääks suur osa spordialasid kahjuks publikuta. Aga just rahva toetus ja kogukonnatunne on see, mis sportlasi innustab ja mille najal sirgub aladele järelkasv. Oktoobri keskel Türi uues spordihoones suurt üle-eestilist maadlusvõistlust «Nublust Nabiks» korraldanud klubi Järvamaa Matimehed eestvedaja Mati Sadam ütles, et võistlusel, kus osales ligi paarsada maadlejat ning pealtvaatajatena ilmusid kohale nende treenerid, vanemad ja sõbrad-tuttavad, oli reegleid järgida päris keeruline. «Tegime, mis suutsime, andes endast parima,» sõnas ta.

* Oktoober on pudrukuu ja juba viiendat korda tähistatakse Eestis seda ettevõtmisega, kus osalevad kõik põhikoolide lapsed. Pudruprogrammi käigus omandavad lapsed uusi teadmisi teraviljadest, koostavad teraviljatoitude retsepte, kokkavad koos, joonistavad ja kirjutavad luuletusi ning teevad pilte ja videoid sõnumiga «Miks ma tahan putru süüa». Tänavu kutsub programm üles pöörama tähelepanu täisterale ja see kestab oktoobri lõpuni. Nagu varem, nii on selgi aastal kampaaniaga liitunud Järvamaa haridusasutusi. Osalejate seas on Aravete keskkool, Türi Kevade kool, Türi põhikool, Paide Hammerbecki põhikool ja Paide Sookure lasteaed.

* Koordi külas elav Elerin Innos leidis esmaspäeva hommikul, nädal pärast huntide eelmist rüüsteretke, karjamaalt järgmise kiskjate nahka pistetud lamba ja otsustas lambapidamise lõpetada. «Kaua ma seda puhvetit huntidele pean? Kui neil on korra tee selge, siis jäävadki käima. Otsustasin, et lõpetan lambapidamise ära. Paar looma ehk lastele lemmikuks jätan,» ütles Innos täis otsustavust.