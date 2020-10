Paide linna beebide vastuvõtt toimub maratonüritusena

Hõbelusikapidu toimub reedel, 6. novembril kell 12-17, mille puhul palutakse lapsevanematel selle ajavahemiku sees valida endale sobilik kellaaeg, millal tulla. See ei tähenda, et asjaosalisi nii pikk pidu ees ootaks, vaid et lapsevanemad saavad selles ajavahemikus valida endale kõige sobivama aja üritusel osalemiseks. Vastuvõtule oodatakse ligi 90 last.