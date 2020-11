Sportlikud isad on oodatud matkama

Linna on paigutatud 10 kontrollpunkti, kus tuleb sooritada erinevaid ülesandeid. Rada on avatud 3 tundi.

Moodusta 2-5 liikmeline võistkond ja registreeri end tyrispordiklubi@gmail.com. Parimatele jagatakse ka auhindu. Samas on võimalik matkata kõik punktid läbi nii, et ei tee ülesandeid ja naudid lihtsalt liikumist. Matkajad ei pea ka kõiki punkte läbima. Tähtis on osavõtt.