Ööpäevaga lisandus rekordarv koroonapositiivseid

Raplamaal asuvas hooldekeskuses tehtud laustestimisel tuli juurde mitukümmend uut nakatumisjuhtu, kirjutab Postimees . Terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Mari-Anne Härma ütles tänasel pressikonverentsil, et kui amet eelmisel nädalal rääkis veel rahulikumat juttu, siis täna on diagnoositute arv kõrge.

Terviseameti koroonakaardilt näeb, et vahepeal juba langema hakanud nakatumiskordaja number on nüüd taas kerkinud: viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 48,5. Viimase ööpäeva jooksul lisandus enim juhtumeid Harjumaale (48), Raplamaale (29) ja Ida-Virumaale (19). Ülejäänud maakondades lisandus alla kümne haige. Nelja maakonda – Järvamaale, Lääne-Virumaale, Hiiumaale ja Põlvamaale – ei lisandunud ühtegi diagnoositud.