Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Türi valla rahvas oli seda meelt, et kaasava eelarve rahaga tuleb järgmisel aastal rajada Väätsale rannahoone ja korrastada Käru simmani­platsi. Türi valla kaasava eelarve hääletusest võttis tänavu osa 834 inimest, mis tähendab, et seda tegi iga kümnes täiskasvanu. Võrkpalliklubi IM Sport eestvedaja Ilmar Mõttus ütles, et rannahoone hakkab paiknema võrkpalliplatside juures, kus ligiduses asub ka laste rannaala. See tähendab, et hoone ei jää üksnes võrkpallurite kasutada.

* Seda muret, et Türi lapsed oma kodulinnas ja vallas huvitavat tegevust ei leiaks, õnneks pole, kuid vallavalitsuse, ühisgümnaasiumi ja noortekeskuse rajatav loomemaja suudaks kindlasti üht laadi tegevusi paremini korraldada. Türi noortekeskuse juhataja Sulo Särkinen, kes on üks loomemaja eestvedajaid, selgitas, et praegu käivad lapsed ja noored Türil huviringides eri asutuste vahel laiali pillutatult.

* Paarkümmend aastat on kord aastas tunnustatud üht põllumajandussekrori töötajat aasta põllumehe tiitliga. Tänavu sai selle au osaliseks esimest korda naine. Aasta põllumeheks 2020 valitud Kaja Piirfeldt on Järvamaa kutsehariduskeskuse loomakasvatusala kutseõpetaja, piimatootmise ja piimakarjakasvatusega tegeleva ettevõtte Remmelgamaa omanik ning MTÜ Eesti Noortalunikud juht.

* Albu põhikool valmistub aasta pärast tähistatavaks saja aasta juubeliks ajalugu koondavat raamatut koostama ja välja andma. Üleskutses palub Albu põhikool endaga seotud inimestel anda pilte oma või vanemate-vanavanemate lennust, saata mälestusi või koguda neid sugulastelt ja tuttavatelt. Kui kõik infokillud ei peaks raamatusse ära mahtuma, siis kasutab kool materjale arhiivi täiendamiseks ja ajaloonurga kujundamisel. Albu põhikooli õppejuht Tiia Mänd ütles, et materjalid on oodatud aasta lõpuks, aga ka hiljem tulnu jäädvustatakse ja säilitatakse kooli arhiivis.

* Eelmise nädala lõpus avastasid Türi Murumuri mängupargi külastajad, et nende neljajalgsetele lemmikutele mõeldud ajaviitevahendeid on toore jõuga lõhutud. Türilane Kristi Nõmm ütles, et seda oli kurb näha. «Käin seal oma koeraga üsna tihti aega veetmas ja oleme rõõmuga kasutanud ka atraktsioone, kuid nüüd nägin, et ära oli lõhutud üks rippuv rõngas, kust koerad läbi hüppasid, ja kiik. Lõhkumisjälgi oli ka tunnelite juures,» selgitas ta.

* Pärast seda, kui sügise hakul avati Türil pidulikult uus kool ja spordihoone, algasid koolihoone lähedal pihta lammutustööd. Kesklinna pargi servas seisnud veetorn, mida vallavalitsus paar aastat tulutult müüa üritas, läks lõpuks lammutusele. Türi vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Urmas Kupp ütles, et leping oli juba mõnda aega tagasi sõlmitud firmaga Aspen Grupp, kel on üle 15 aasta pikkune kogemus.