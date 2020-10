Koroona jõudis Järvamaale Soomest

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 44 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 17 ja Raplamaale kolm ja Viljandimaale kaks. Järvamaale, Jõgevamaale, Läänemaale, Pärnumaale, Põlvamaale, Tartumaale, Valgamaale ja Võrumaale lisandus üks uus juhtum. Kaheksal positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 52,07.

Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp täpsustas, et Järvamaa nakatunu puhul on tegemist Soomest sisse toodud juhtumiga.

Järvamaal on seni võrreldes teiste maakondadega koroonaviirust diagnoositud kõige vähem. Sama vähe kui meil – 19 diagnoositut – on veel vaid Põlvamaal. Viimased kuu aega püsis Järvamaa viirusest puhas ning paistis sellega silma kogu Euroopas. Kuigi viimase ööpäeva jooksul meile üks koroonapositiivne lisandus, on meil viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta maakondade võrdluses siiski kõige madalam: 3,3.

Terviseameti lehel on välja toodud ka nakatunute umbkaudne arv valdade kaupa. Türi ja Järva vallas on seni diagnoositute arv jäänud vahemikku 0–9, Paide linnas vahemikku 10–19.

Neljapäevase seisuga on kevadest peale testitud 4862 järvamaalast. Terviseameti lehelt on näha esmaste testide arv 10 000 elaniku kohta. Maakondade võrdluses on järvakad testimise aktiivsuselt üheksandal kohal.

Testimise aktiivsus 29.10.2020 seisuga FOTO: kuvatõmmis: Terviseameti koroonakaart

Haiglaravil vajab 34 inimest

29. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 34 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on üks patsient. Koju saadeti üks inimene. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kolm (üks avati tagantjärgi).

Tänaseks on haiglates lõpetatud 544 COVID-19 haigusjuhtumit 530 inimesega.

29. oktoobri seisuga on tervenenud 3684 inimest. Neist 2704 inimese (73,4%) haigusjuhtum on lõpetatud, 980 inimese puhul (26,6%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud üle 258 000 esmase testi, nendest 4 671 ehk 1,8 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata terviseameti koroonakaardilt.

Viiruse leviku pidurdamine on igaühe vastutus

Viiruse leviku peatamine ja ühiskonna avatuna hoidmise tagab meie kõigi vastutustundlik käitumine. Koroonaviirus levib inimeselt inimesele ja igal inimesel on väga oluline roll viiruse leviku piiramisel.

Testi tuleb end esimesel võimalusel. Viimasel ajal on näha asümptomaatiliste viirusekandjate osakaalu kasvu. Samuti on suurenenud positiivsete testide osakaal ööpäevaga tehtud testide hulgas, mis viitab ohule, et tekkida võib viiruse varjatud levik. Terviseamet kutsub ka kergete haigusnähtude korral kõiki inimesi testima minema!

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me