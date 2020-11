Töösuhete üldarv on aastaga vähenenud ligi 15 000 võrra

Statistikaameti andmeteaduri Kadri Rootalu sõnul on töösuhteid majutuse ja toitlustuse valdkonnas kokku üle 5000 võrra vähem. „Seda tegevusala tabas töösuhete arvu vähenemine vahetult pärast kevadise eriolukorra väljakuulutamist. Suvel töösuhete arv mõnevõrra taastus, kuid oktoobriks langes see jälle peaaegu maikuu tasemele,“ lisab Rootalu.

Tööturu kiirstatistika näitab, et ligi 1200 töökoha on kadunud ka töövahendusteenuste valdkonnast. See hõlmab nii tööhõiveagentuuride tegevust kui ka ajutise tööjõu rendiga tegelevaid ettevõtteid. Tegemist on alaga, mida 2019. aasta suvel ja sügisel iseloomustas märkimisväärne töösuhete arvu suurenemine. Sarnast kasvu selle aasta suvel aga ei toimunud.