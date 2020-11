Viimase ööpäevaga tuli koroonahaigetele taas hulganisti lisa

Kõige rohkem koroonapositiivseid lisandus Harjumaale (46) ja Ida-Virumaale (8). 11 inimese puhul sissekirjutus puudub, tavaliselt on sellistel puhkudel tegu välismaalastega. Ülejäänud maakondadesse lisandus uusi haigeid vähem.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 68,25. Haiglaravil on praegu 42 patsienti, kellest juhitaval hingamisel on kaks.