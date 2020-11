Rongisõitjate arv septembris kasvas, kaubavedu raudteel aga vähenes

Statistikaameti analüütik Birgitta Ojamaa ütleb, et pärast eriolukorra ajal toimunud suurt reisijate kahanemist on rongisõitjate arv küll kasvanud, kuid eelmise aasta septembriga võrreldes oli raudteel sõitjaid siiski 18% võrra vähem. „Kuigi praegu rahvusvahelist sõitjavedu ei toimu, on suur roll reisijate kahanemises just riigisisestel sõitudel,“ lisas Ojamaa.