Hingedepäeva õhtul loetakse Türi raamatukodus luuletusi

Ikka veel lastetoas… Oma isiklikus elus kui ametialaselt. Kodus kasvab neli, igapäevatöös Muhu lasteaias terve rühmatäis särasilmi. Nii nagu süda sõnu ritta seab, nii minu käsi kirjutab. Kirjutab lastest ja lastele ning kõigile lapsemeelsetele. Kirjutab ka südamerõõmu ja hingehelinad sõnadeks. Mõned neist saavad laulukski. Neid olen ette kandnud Kalju Lepiku luulevõistlusel, mida žürii on hinnanud nii esimese kui teise koha vääriliseks. Suurim inspireerija on elu ise ja looduse ilu. Enamasti saab luuleridadeks minu enda tehtud fotodel olev emotsioon. Just nende koostöös sündiski minu viimane luulekogu "Vaikiv valgus", milles värsside vahel minu enda fotod. Kerge on end väljendada luulekeeles, sest see ongi minu südamelaul. Kord õrna helesinise unistusena lendlev, harva muremusta raskusena maadligi suruv."