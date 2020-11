llmselt polnud paljud temast varem midagi kuulnud. Selgus, et probleem, mille masinausku inimene üritab lahendada langetustraktoriga, on vanades metsades lahendanud laanerähn oma väikese nokaga.

Laanerähn kandis vanasti kolmvarvas-rähni nime. Ladina keeles on ta siiani Picoides tridactyla, mis kajastab linnu jalgade eripära, nii nagu ka ingliskeelne three-toed woodpecker. Kui sugulastel on ühel jalal neli varvast, kaks ees ja kaks taga, siis kolmvarvas-rähnil ongi varbaid kolm: kaks ees, üks taga. Evolutsiooni käigus on üks tagumine varvas ära kadunud, mis ei vähenda linnu puutüvedel turnimise võimekust.