Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeva hommikuks olid Paides endise tütarlaste gümnaasiumi eest aadressil Posti 12 maha võetud suured tammed ja kopp kiskus maa seest välja juurikaid. Sellega oli antud ka avapauk Paide gümnaasiumi ehitusele, mis peab olema valmis lapsi vastu võtma kümne kuu pärast. Kopamehe tööd kõrvalt uudistanud arheoloog Peeter Piirits ütles, et vaevalt päris tänava äärest, kus varem puud kasvasid, midagi huvitavat välja tuleb, kuid igaks juhuks tuleb üle kontrollida.

* Alates novembrist saavad järvalased tellida e-Selverist kaupu, mille kuller toob kokkulepitud kellaajaks soovitud kohta. Suurematest kaubanduskettidest on Selver esimene, kes kaupade kojuveoteenusega maakonda jõudis.

* Mäekülas tegutsev populaarne pitsa- ja pastakoht Italiano Pasta & Pizza paneb olude sunnil mõneks ajaks uksed kinni. Kas hiljem veel edasi tegutsetakse, see on esialgu lahtine. Söögikoha eestvedaja Peeter Tuiman selgitas, et hoone, kus nad tegutsevad, läheb remonti. Ta märkis, et põhimõtteliselt on neil võimalus pärast remonti majas jätkata, omanikuga on kokkulepe olemas.

* Tänavu on esimene lörtsisadu juba Järvamaast üle käinud ja ilmselt on nädalate või päevade küsimus, mil autojuhte ja jalakäijaid tuleb kimbutama järgmine lumesadu või kiilasjää. Järvamaal on lumelükkajad teehoolduseks valmis. Omavalitsuste ütlust mööda on lumine talv rahakotile hoopis soodsam kui näiteks eelmise aasta soojad talvekuud. Järvamaa riigimaanteedel lükkab juba aastaid lund AS Tariston. Ettevõte teeb riigimaanteede hooldust aasta ringi ka Hiiu- ja Harjumaal. Sel suvel sõlmis ASi Nordecon kontserni ettevõte Tariston maanteeametiga Järva hooldepiirkonna riigiteede korrashoiulepingu aastateks 2020–2025. Leping hõlmab ligi 950 kilomeetri ulatuses riigimaanteede aasta ringi hooldust Järva maakonnas.

* Kuigi jahikoerad on käinud Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses end näitamas mitmel aastal, oli kahel eelmise nädalavahetuse päeval veokoeri sportimas näha omaette vaatepilt. Need koerad ei haukunud, nad pigem ulgusid, kusjuures lärm läks kõrvulukustavaks siis, kui kari nägi, et peremees või pere­naine võttis välja rakmed ja asus võistlusvahendit ette valmistama.