Madalamad liigad lõpetavad

Kolmanda liiga meeskonnad Türi Ganvix ja Paide linnameeskond IV said ühena esimestest uut kunstmuru proovida.

Kui Premium liigas on Paide linnameeskonnal ja esiliiga Bs Paide linnameeskond U21 võistkonnal veel kohtumisi pidada, siis madalamates liigades, kus Järvamaa esindatus on vägagi arvukas, on hooajad saanud läbi.