Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui Järva tarbijate ühistu 21 aastat tagasi Paide Maksimarketi avas, siis leidus omajagu kahtlejaid, kas nii suur kauplus Paide-suguses linnas ennast ära tasub. Nüüd on Maksimarketit juba mitu korda laiendatud ja loetud päevade pärast algavad tööd juurdeehitise kallal, mille lõppedes on kauplus praegusest poole suurem. Järva tarbijate ühistu juhatuse liige Priit Teder andis teada, et ühistu on sõlminud Haart Ehitusega töölepingu ja kopp lüüakse maasse paari nädala pärast. Teder selgitas, et juurdeehitis tuleb kaupluse Türi-pool­sesse otsa ja kaubanduspindala suureneb poole jagu. Vastavalt lepingule peaks ehitis valmima järgmise aasta 31. oktoobriks.

* Ajavahemikus 14. mai kuni 19. september nakatus järvalastest koroonaviirusse kaks inimest. Mis tähendas, et vähemalt terviseameti statistika põhjal oli maakond suurema osa suvest maailma laastavast viirusest prii. Septembri keskpaigas lisandus neli positiivset proovi, kuid veel paar nädalat tagasi olime Euroopa üks väheseid niinimetatud rohelisi saarekesi. Eelmisest nädalast on viiruse levik hoogustunud ja praegu on maakonnas kaheksa koroonaviirusse nakatunud inimest. Sama palju oli haigeid aprilli keskpaigas, kui riigis valitses eriolukord. Eile hommik Järvamaale halbu uudiseid ei toonud, kuid kolmapäeval võetud proovidest olid maakonnas kolm positiivsed.

* Sellest nädalast järvalastele avanenud võimalus tellida hiiglama suure kaubavalikuga Selveri e-poest kaupa koju pani nii mõnegi huvilise kahtlema, kuidas ­kraam tegelikult inimesteni jõuab. Kui selgus tõsiasi, et tellimused pannakse kokku Tallinnas e-Selveri laos, tekkis Järva Teataja töötajates sportlik huvi, kas tõesti jõuab kaup saja kilomeetri taha oma välimust ja olekut kaotamata. Tegime kolm proovitellimust.

* Üle paari aasta tegutsenud kirikufond on asunud hoogsalt aitama Eesti pühakodasid. Teiste nimekate annetajate seast leiab ka Järvamaa ettevõtja, tööstusfirma Konesko juhi Mart-Järvo Hirtentreu nime. Ta ütles, et on ajalooliste objektide taastamisega tegelenud juba 20 aastat ja pälvinud selle eest ka tunnustust. Hirtentreu sõnas, et mingil põhjusel on see teema talle hingelähedane ja elab justkui oma elu. Peale selle on ta toetanud kodukandi piirkonna elu ja spordialasid, millega isiklikku seost tunneb.

* Paides alustab kooskäimist vähihaigete lähedaste toetusrühm. Seda eest vedava kogemustnõustaja Kaja Kutseri selgitusel on üldiselt palju juttu vähihaigetest, kuid haigestunute lähedaste raskest olukorrast räägitakse märksa vähem. Vähihaigete lähedaste toetusrühm on üks mitmest nõustamisteenusest, mida Kesk-Eesti nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus Paides Laial tänaval osutab. Rühma esimesed kohtumised on juba 11. ja 25. novembril ning need on osavõtjatele tasuta.