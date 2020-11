Testimine peab muutuma normaalsuseks

Nädalavahetusel lisandus Järvamaale kuus positiivset koroonatesti tulemust ning eile sai üks inimene vastuse, et on nakatunud neil päevil meie elu nii oluliselt mõjutavasse viirusse. Kuigi koroonapaanikaks pole maakonnas veel põhjust ja haiguskoldeid pole terviseameti kinnitust mööda tekkinud, ei tähenda see, et oleksime ohu eest kaitstud. Meil on seni lihtsalt vedanud.