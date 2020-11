Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Pühapäeval Paide Püha Risti kirikus olnud isadepäeva kontserdi eel kuulutati pidulikult välja tänavune Järvamaa aasta isa. Selleks sai viie lapse isa ja kaheksa lapse vanaisa Endel Nurmsalu (70), kes on ka tubli vabatahtlik. Endel Nurmsalu ütles Järva Teatajale, et aasta isaks saamine tuli nagu välk selgest taevast. Lastel õnnestus seda saladust tema eest hästi varjata. «Mis ma oskan öelda, kui see tunnustus anti, ju ma siis olen seda väärt,» sõnas ta tagasihoidlikult.

* Nädalavahetusel lisandus Järvamaale kuus positiivset koroonatesti tulemust ning eile sai üks inimene vastuse, et on nakatunud neil päevil meie elu nii oluliselt mõjutavasse viirusse. Kuigi koroonapaanikaks pole maakonnas veel põhjust ja haiguskoldeid pole terviseameti kinnitust mööda tekkinud, ei tähenda see, et oleksime ohu eest kaitstud. Meil on seni lihtsalt vedanud.

* Tavaliselt on maakonna bussisõitjad harjunud oma teekonna usaldama ATKO busside sinises ametirõivas juhi hoolde, kuid esmaspäeva hommikul kell kuus keeras Paide bussijaamast Kütimäe liinile väljunud masina rooli kaitseväe digilaigulises välivormis mees. Kui mõne hommikuse bussisõitja süda ka võpatas, et mis riigis lahti on, või mõtiskles, kas laiguline roolikeeraja viib inimesed ikka soovitud sihtpunkti, siis olgu rahustuseks öeldud, et nagu eile, nii ka täna ja homme kulgeb elu Järvamaal harjumuspärases sängis. Järva maleva pealik major Gabriel Rikberg kutsus vabatahtlikke kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid sel nädalal tähistama Kaitseliidu 102. asutamisaastapäeva ja 30 aasta möödumist Järva maleva taasloomisest vormikandmisega tööpostil.

* Laupäeval oli Türi kunstmuruväljakul, ehk, nagu rahvasuu kutsub, puuris Türi Kunstmuru Cup, mis tähistas kümne aasta möödumist platsi rajamisest. Kunstmuru Cupi korraldaja Vitali Gansen ütles, et see on igasügisene hooaega lõpetav turniir. Seekord oli osalejate ringis muutus viimase hetkeni, sest FC Järva-Jaani meeskond läks eneseisolatsiooni ja Paide linnameeskond IV pidi mängima üleminekumänge. «Nelja meeskonnaga poleks saanud turniiri pidada. Nii panigi punt Paide ja Türi mehi kokku võistkonna Maakad ja päästis päeva,» selgitas ta.

* Teisipäeval tähistatavat mardipäeva teatakse praegusajal peamiselt mardisantide ehk martide ringijooksmise tõttu. Veel 20. sajandi alguses jooksid marti pigem noormehed ja selle tõttu on püha seostatud näiteks noorte meeste initsiatsiooni ehk vastuvõtuga meestekogukonda. Tüüpilised olid tumedasse riietunud mardid, kelle tulek tõi kaasa viljaõnne. Varem on see olnud päev, mil tuli mõistatada ja mida peeti hingedeajaga kokku kuuluvaks – hinged tulid koju, mardipäev lõpetas hingedeaja. Pika tava püsimise jooksul on mardikombestik palju muutunud ja sulatanud endasse uusi jooni.