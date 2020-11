Üheksa kuuga on laekunud eelarvesse 80,2 protsenti planeeritud maksutuludest

Käesoleval aastal on suurenenud laekumine alternatiivsetelt tubakatoodetelt, mille olulisim põhjus seisneb uue toote – tubaka tahke aseaine ehk nikotiinipatjade turule tulekuga eelmise aasta lõpust. Käesoleva aasta juulini oli nimetatud toote keskmine deklareeritud kogus ühes kuus 2300 kilogrammi kuid kolmandas kvartalis kasvas keskmine kogus 54 protsenti ehk 3500 kilogrammini. Nikotiinipatjadelt on kolme kvartaliga laekunud juba 2,2 miljonit eurot aktsiisi. Uue toote turule tulek on avaldanud mõju tubakavedelike deklareerimisele, mille üheksa kuu kogused on 1,4 protsenti madalamad kui aasta varem samal perioodil.

Kolmas kvartal tõi endaga kaasa languse peamiste alkoholiliikide deklareerimises

Erinevalt tubakaaktsiisi ja kütuseaktsiisi tasumistest, millele kolmas kvartal tõi positiivsed muutused, on alkoholiaktsiisi poole aasta tasumiste 3,4 protsendisest vähenemisest kolmanda kvartali lõpuks saanud 6,2 protsendine vähenemine võrreldes eelmise aastaga. Tasumiste languse taga on peamiste alkoholiliikide deklareerimise vähenemine võrreldes eelmise aastaga, mis tuleneb soetuse langusest. Eelkõige on langenud soetus tootjatelt, mille peamiseks põhjuseks on baaride/restoranide käivete langus tulenevalt erinevatest alkoholi müügipiirangutest. Läti piiriületuste arv kolme kvartaliga jäi eelmise aasta tasemele alla nii lühiajaliste- kui kogu piiriületuste osas ning Läti-suunaline piirikaubandus oli suvekuudel eelmise aasta tasemel.

Aasta algusest on kange alkoholi kogused suurenenud 15,6 protsenti võrreldes aasta varasemaga. Septembris langesid deklareeritud kogused 15,2 protsenti võrreldes eelmise aastaga. Õlle puhul on märgata sama trendi. Võrreldes aasta varasemaga on üheksa kuuga õlle kogused suurenenud 7 protsenti, samas kui viimasel kuul vähenesid eelmise aastaga võrreldes kogused 6,3 protsenti. Seoses erinevate meetmetega piirata alkoholi müüki ka edaspidi, ei ole oodata järgmistel kuudel trendi muutust ning kogused jäävad pigem eelmisest aastast madalamaks.

Diisliaktsiisi aktsiisimäära langetamise positiivsed muutused kinnistusid kolmandas kvartalis veelgi

Kolme kvartali kütuseaktsiisi laekumine vähenes 27,6 protsenti võrreldes aasta varasemaga. Kuigi tasumised on vähenenud, on mootorikütuste deklareerimine eelkõige kolmandas kvartalis tugevat kasvu näidanud. Alates maist, mil langetati diislikütusel aktsiisimäära, on deklareerimine võrreldes möödunud aastaga suurenenud 12 protsenti ehk tarbimisse on lubatud viie kuuga 37 miljoni liitrit kütust rohkem, kui eelmisel aastal sama ajaga. Kui diislikütuse deklareerimise kasvu taga on peamiselt madalam hind võrreldes eelmise aastaga, siis bensiini samasuunaline muutus on pigem märk suvekuudel toimunud inimeste suuremast liikumisest. Täpsemalt suurenes kolmandas kvartalis bensiini deklareerimine 3,2 protsenti võrreldes eelmise aastaga.

Diislikütuse jaemüügis on enim märgata muutust just piiriäärsetes maakondades

Viimase viie kuuga on diislikütuse jaemüük lõpptarbijale suurenenud 10,4 protsenti võrreldes eelmise aastaga. Diislikütuse müügi maakondlikus võrdluses tõusevad selgelt esile piiriäärsed maakonnad eelkõige Valgamaa, Ida-Virumaa ja Pärnumaa, kus on alates maikuust jaemüük oluliselt kasvanud. Nimetatud maakondade jaemüügi kasvu toetab peale siseriikliku tarbimise suurenemise ja transpordisektori tankimise logistilise muutuse ka lõunanaabrite suurenenud tankimiste maht Eestis, eelkõige Valgamaal, kus tanklad piirile lähemal. Ida-Virumaa tankimiste kasv on tingitud eelkõige Covid-19 leviku piiramisest tingitud karmimatest piiriületuste reeglitest.

Oluline on tähelepanu pöörata ka Harjumaa 4,2 protsendilisele jaemüügi kasvule, kuna just seal müüakse 38 protsenti kogu diislikütuse kogusest. Vaadates aga muutust liitrites, siis viie kuuga on Harjumaal müüdud 4,3 miljonit liitrit kütust enam kui aasta varem. Samas jäävad ka Tartumaa, Ida-Virumaa, Pärnumaa ja Valgamaa sama perioodi muutused keskmiselt 4 miljoni liitri juurde. Nelja maakonna diislikütuse jaemüük moodustab kokku 30 protsenti tanklate diislikütuse kogumüügist.

