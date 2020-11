Apteekrite liit: Inimesed, palun külastage apteeki vastutustundlikult

EPALi juht, proviisor Ly Rootslane ütleb, et kahjuks oleme taas olukorras, kus COVID-19 levik on Eestis oluliselt suurenenud ja meil kõigil tuleb olla hoolas, et takistada haiguse levikut. “Apteeker on sageli inimesele esmaseks kontaktiks lihtsamate tervisemurede lahendamisel. Nii nagu kevadel, teevad apteegid ka praegu kõik endast oleneva, et pakkuda kvaliteetset teenust ja jääda avatuks ka siis kui suurem osa tervishoiuteenustest võib olla piiratud kättesaadavusega,“ selgitas Ly Rootslane.

Samas paneb EPAL südamele, et kõik apteeki tulijad oleksid mõistvad nii iseenda kui ka teiste suhtes ja aitaksid seeläbi haiguse levikut takistada. „Väga oluline on kanda apteeki tulles maski ja pidada kinni 2+2 reeglist. Vastutustundlikult käitudes tagame selle, et apteekrid püsivad terved ja saavad ravimeid väljastada ja nõu jagada ning apteegi külastajad ei nakata teineteist,“ sõnas EPALi juht.

Ka apteegid ise kanavad hoolt selle eest, et viiruste levikut peatada. Apteekides on olemas kõigile kasutatavad desifintseerimisvahendid, lettide ees on kaitseklaasid, apteekrid kasutavad isikukaitsevahendeid ning üheskoos patsientidega järgitakse ettenähtud distantsi hoidmist. Apteekides on müügil erineva kaitsevõime, hinnataseme ning pakitud kogustena maske, lisaks hulganisti teisi isikukaitsevahendeid. Ka ravimite kättesaadavuse püüavad apteegid maksimaalselt tagada nii nagu kevadise kriisi ajal. Seetõttu ei ole tarvidust hakata ravimeid kokku ostma, vaid teha seda mõistlikult vastavalt vajadusele.

