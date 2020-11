Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kaks nädalat tagasi teatas linnavalitsus, et kaasava eelarve võiduideeks osutus rahvahääletusel ajaloolise Sargvere mõisapargi korrastus, mille poolt hääletas 222 linlast. Esmaspäeva õhtul tuli linnavalitsusest pressiteade, et kaasava eelarve võitjaks on osutunud hoopis Roosna-Alliku madalseiklusrada. Paide linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Anett Kruusmaa andis teada, et kaasava eelarve paberhääletuse kohta laekus linnavalitsusele kaks kaebust, mille täpsemate asjaolude selgitamisel ilmnes, et kaebustel on alust ning rikutud on pabersedelitega hääletuse korda.

* Paide abilinnapea Siret Pihelgas andis teada, et Suur-Aia tänava remondihange on lõppenud ja võitjaks osutus ehitusfirma Nordpont, kes rajab praegu ka Vodja-Viisu kergliiklusteed. Tänava korrastamisest oli huvitatud kaheksa firmat. Tööde käigus antakse tänaval rohkem ruumi jalakäijatele ja jalgratturitele, kuid autotee jääb senisest kitsamaks.

* Sel sügisel uue omaniku leidnud endine Joosu poe maja Türi peatänava ääres võtab järjest enam ilmet. Juba on hoone saanud uue katuse alla ning ka siseruumides on käimas hoogsad ehitus- ja osaliselt ka lammutustööd, et juba veidi enne jõule seal kohvik avada.

* 13. novembril tähistavad Eesti Lioni klubide liikmed ülemaailmset lahkuse päeva. Lioni klubi Paide Bastion mehed korraldavad sel puhul kaks üritust: viivad lapsed ekskursioonile ja jagavad Paide Maksimarketi juures hea tahte märkiks elupäästvaid helkureid.

* Türi vallavolikogu lükkas viimasel istungil tagasi valla arengukava aastateks 2021–2025. Arengukavaga on valla juhid tegelenud pool aastat ja selle läbikukkumine tähendab uuele ringile minekut, mis isegi kiiremas korras tegutsedes võtab aega mitu kuud.

* 2009. aastal jalgpalli meistriliigasse jõudnud Paide linnameeskond on tänavu näidanud sellist minekut, et on liikumas oma ajaloo edukaima liigahooaja lõpu poole.

* Reedest, kui lõppeb enne 2018. aasta 1. juulit välja antud maakorraldustööde tegevuslitsentside kehtivus, jääb Järvamaal maamõõtjaid tublisti vähemaks. Viimase aasta jooksul on kutseeksami sooritanud ja litsentsi uuendanud neli maamõõtjat. Üks neist, Ville Kruusmann, ütles, et midagi hullu ei juhtu ja tema meelest ei toida Järvamaa kõiki nelja maamõõtjat ära.