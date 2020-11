Lauluvõistlus vahetab asukohta

Lauluvõistluse korraldaja, Imavere kultuuritöö spetsialist Õnnela Lees ütles, et end kirja pannud on juba üle veerandsaja laulja. „Ootame osalema meie valla parimaid soliste. Kes pole veel registreerunud, siis nende infot ootan 12. novembriks ja julgustan kindlasti osa võtma," ütles Lees. „Imavere rahvamajas peame kinni eriolukorra reeglitest: täiskasvanute jaoks on olemas maskid, toitlustust ei toimu ja publik istub hajutatult."