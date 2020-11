Koroonaviirus murdis Paide pansionaati

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 240 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 60 uut nakatunut. Tartumaale lisandus 17, Pärnumaale 12 ja Lääne-Virumaale 11. Raplamaale laekus kuus ja Hiiumaale lisandus viis uut positiivset testi tulemust. Valgamaale lisandus neli ning Viljandi- ja Jõgevamaale lisandus kolm uut positiivset testitulemust. Järvamaale laekus kaks uut positiivset testitulemust. Võru-, Põlva- ja Läänemaale lisandus üks positiivne tulemus. Kaheksa positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 166,4 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud testidest 4,5%.

Haiglaravi vajab 68 inimest, uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud.

Koroonaviirus tungis hooldekodusse

Pansionaat Paide kliendil tuvastati koroonaviirus. Info jõudis Paide kriisikomisjoni esimehe Priit Värgini 12. novembri hommikul.

Terviseametit on olukorrast teavitatud ning plaanis on laustestimine, mille täpsem toimumisaeg on Terviseameti poolt veel täpsustamisel. Hooldekodu on suletud ning sealsed kliendid ega ka töötajad ei ole majast väljapoole liikunud.

Paide kriisikomisjon kogunes peale uudise laekumist kell 9 hommikul virtuaalselt ning hetkel valmistutakse mustaks stsenaariumiks, mis käivitub siis, kui laustestimise teel tuvastatakse pansionaadis viirusekolle.

„Esimeseks probleemiks on musta stsenaariumi korral, et hooldekodu töötajatele oleksid tagatud asendajad. Võtsin ühendust Kaitseliidu Järva maleva ja Järva ringkonna juhtidega, et nad oma liikmeskonnas selgitaksid välja, kes saaksid vajadusel vabatahtlikuna appi tulla" sõnas Paide linnapea ja kriisikomisjoni juht Priit Värk.

Positiivse asjaoluna tõi Priit Värk välja hooldekodu tsoneerimise võimekuse ehk majas on piisavalt ruumi ja on hästi liigendatud, et vajadusel koroonapositiivseid inimesi eraldada.

Hooldajaid on pansionaadis kokku üheksa ning sealseid kliente 64.

Eestis on juhitaval hingamisel 6 patsienti

12. novembri hommikuse seisuga viibib haiglas 68 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on kuus patsienti. Koju saadeti kaks inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati seitse. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on Eestis surnud 76 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 598 COVID-19 haigusjuhtumit 583 inimesega.

12. novembri seisuga on tervenenud 4453 inimest. Neist 3262 inimese (73,3%) haigusjuhtum on lõpetatud, 1191 inimese (26,7%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud üle 386 000 viiruse SARS-CoV2 määramise testi, neist üle 289 000 on olnud esmased. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 6881 (1,8% testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Olukord on kriitiline

Eestis on koroonaviiruse laialdase leviku tõttu tervishoiualane hädaolukord. Haiglaravil viibivate patsientide arv kasvab kiirelt. Valitsus avalikustas eile uued meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Täpsema info leiab valitsuse veebilehelt.

Testi esimesel võimalusel! Ka väheste haigusnähtude korral pöördu perearsti poole või helista numbril 1220.

Lähikontaktsena püsi kodus! Kõik haigestunud isikuga lähikontaktis ehk vähemalt 15 minutit lähemal kui 2 meetrit olnud inimesed peavad jääma koju. Karantiini kestust saab lähikontaktne lühendada, kui ta teeb mitte varem kui 10. päeval koroonaviiruse testi ja selle tulemus on negatiivne või kui arst on tunnistanud ta nakkusohutuks.