Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui enne koroonakriisi võisid linnad-vallad võlgu olla kuni 60 protsendini oma tuludest, siis kevadel leevendas riigikogu 2020. ja 2021. aastaks laenupiirangu 80 protsendi peale. Kui reastada selle järgi Eesti omavalitsusi, siis selgub, et kõige hoogsamalt on laenu võtnud Setomaa vald, kelle laenukoormus ulatub 95 protsendini tuludest. Teisele kohale on laenanud ennast Haapsalu 55,66 ja kolmandaks Viljandi linn 55,06 protsendiga. Neljandalt ja viiendalt kohalt leiame Paide linna ja Türi valla. Nende laenuprotsent on vastavalt 54,38 ja 50,68. Rohkem üle 50protsendise laenukoormusega omavalitsusi polegi.

* Maakonna servas Kahalas elavale Kuldar Ennikole ja tema pere liikmetele on jõuluaeg sama töine kui jõuluvana Lapimaa kontoris. Juba aastaid hiivavad nad vabatahtlike annetajate abiga täidetud kingikotid autosse ja sõidavad mööda Eestit, et viia jõulurõõmu sinna, kus seda pole võib-olla aastaid tuntud. Viimase viie aastaga on ettevõtmine kujunenud suuremaks heategevuslikuks projektiks, kus korra aastas ringsõidule suunduva jõuluvana kingikotti aitab täita laias laastus sadakond toetajat. Heade inimeste saadetud jõulupakid jõuavad nendeni, kes on endast ise teada andnud või kelle eest on kostnud teised hoolivad inimesed.

* Paide muusika- ja teatrimaja ristis uuenduskuuri läbi teinud näitusepinnad Avatud Galeriiks ning otsib head eesti kunsti, mida maja külastajatele vaatamiseks pakkuda. Paide muusika- ja teatrimaja direktor Martha-Beryl Grauberg ütles, et uuendused galeriis algasid juba kevadel. «Leidsime raha omavahenditest, et muuta näituste taustaks olevate seinte värv neutraalsemaks ja eemaldada silmatorkavad mustad liistud,» selgitas ta.

* Põlula kalakasvanduse juhataja Kunnar Klaas ütles, et Pärnu jõgi on saanud viimastel aastatel lõhede asurkonna turgutamisel kõige tähtsamaks sihtkohaks Soome lahte suubuvate lõhejõgede asemel. Põlulas kasvatatud noorkalade Pärnusse asustamine jätkub tõusujoones. Põhjus on kalade ülesvoolu ujumist takistanud Sindi paisu lammutamine ja jõgikonna looduslik potentsiaal siirdekalade kudemispai­gana. «Oleme oma töö ümber korraldanud selliselt, et Pärnu on noorkalade asustamispaigana meie kõige tähtsam objekt,» sõnas Klaas. Esimesed lõhed asustatati Põlulast Pärnu jõkke 2013. aastal, siiga hakati siia asustama 2016. aastal.

* Päästeameti demineerimiskeskus koos kaitsepolitseiameti, politsei- ja piirivalveameti ning prokuratuuriga kutsus oktoobris inimesi üles teavitama nende valduses olevast lõhkematerjalist ja ohtlikest relvadest. Kõnesid tehti ka Järvamaalt. Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd ütles, et kui eelmistel aastatel on kampaania käigus ära toodud ka tulirelvi, siis tänavuse ühendkampaania käigus midagi sedavõrd huvipakkuvat politseinikeni ei jõudnud. «Suhteliselt kampaania alguses toodi üks ports roostes padruneid, see oli ka kõik,» märkis ta.

* Mõnikord juhtub nii, et kodus pole hommikul midagi sobivat hamba alla panna või on laste kooli ja lasteaeda viimisega nii kiire, et lihtsalt pole hommikueineks mahti. Kuhu siis varahommikul Paides ja Türil sisse põigata? Järva Teataja otsis võimalusi hommikust süüa.

* «Haldusreformi järel oli suur hoone nii tühi, et kahekesi sekretär Terje Kuusmanniga hõikusime lõunakohvi ajal teineteist üle maja,» meenutab Peetris endise Kareda valla majale ja alevikule uue elu sissepuhumise südameasjaks võtnud Getter Klaas mõne aasta tagust olukorda. Aktiivsel naisel on viimase kuue aastaga ameteid korjunud palju: Peetri rahvamaja juhataja, kooli arendusjuht, vallavolinik, MTÜ Energia- ja Tervisekeskus juhatuse liige, MTÜ Järvamaa Arengu Partnerid juhatuse liige. Lisaks sellele on ta osaühingu Glaaden omanik ja juht ning kuulub Keskerakonna Järvamaa piirkonna juhatusse.