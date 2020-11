Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Enam kui poole aasta pikkuseks veninud kohtusaaga Aravete spordi- ja tervisekeskuse kasutusõiguse üle sai viimaks Tallinna halduskohtult otsuse. Kohus tühistas Järva vallavalitsuse korralduse anda Aravete spordi- ja tervisekeskuse kinnistu rendile MTÜ Kesk-Eesti Kardikeskusele ehk teisisõnu sai õiguse toimingute õigsuses kahelnud MTÜ Mannergu, kes osales samuti konkursil ning soovis keskust rentida.

Konkurendi kaebus on tekitanud nüüd olukorra, kus Järva vallavalitsuse komisjon peab vaatama pakkumused uuesti üle ja tegema otsuse ning selle ka seaduse nõuetele vastavalt vormistama. See ei tähenda aga sugugi, et senine raja rentnik peaks asja dkokku pakkima, võimalik, et tema tehtud hinnapakkumist ja tegevuskava nähakse jätkuvalt parimana. Aga samas on võimalik ka otsus konkurendi kasuks.

*Laupäeval Oisu jahimaadel peetud suur Järvamaa ühisjaht lõppes ühe põdramullika tabamisega. Kuigi loomi nähti jahi käigus mitu, jooksutas jahijumal mehi seekord metsas niisama ringi. Aga ega loomi tabada olegi ühisjahi põhieesmärk.

Järva-Jaani jahtkonna esimees Margus Vaas on Järva Teatajale selgitanud, et ühisjahi eesmärk pole minna metsa kindla arvu loomade järele. «Tegelikult pole jahi tulemus üldse nii oluline,» sõnas ta.

Vaas märkis, et ürituse mõte on saada kiirel põdrajahihooajal kokku, rääkida sõbalikus õhkkonnas oma jahimuredest ja -rõõmudest ning hoida teiste jahtkondadega heanaaberlikke suhteid. «Ühisjahid on seotud hulga jahitraditsioonidega, mida kindlalt järgitakse ja au sees hoitakse,» rääkis ta.

*Järvamaa koolid olid tänavu vaatamata koroonapandeemiale ja keerulisele olukorrale üsna agarad üle-eestilises pudruprogrammis osalejad ja saatsid palju vahvaid ülesvõtteid. Sellega jäid nad hindajatele silma ning teenisid auhindu.

Pudrukeetjad üle Eesti katsetasid mitmeid põnevaid retsepte: keetsid tatraputru lihaga ja mannaputru moosiga, proovisid hirsi-, odrahelbe- ja riisiputru, lisaks kõikvõimalikke teraviljatoite kaerahelbeküpsistest ja pannkookidest pudrukotlettideni välja. Programmi eesmärk oli tutvustada Eesti koolilastele teraviljatoite ja tervislikke toitumisvalikuid ning propageerida hommikupudru söömist. Korraldajad on kindlad, et kõik kaasalööjad vaatavad edaspidi pudrukausse hoopis teise pilguga.

*Septembris uksed avanud Türi spordihoone jõusaalis oli laupäeval kauaoodatud koolituspäev, mille viis läbi maailmakuulsate Eesti sportlaste üldfüüsilise ettevalmistuse eest hoolitsev Järvamaalt pärit Tarmo Tiits.

Türi jõusaalis oli Tiits eelnevalt korra käinud, sest ta polnud nõus ehitama koolituspäeva üles üksnes teoreetilistele teadmistele. «Käisin kohapeal ja vaatasin masinad üle, mul on väga hea meel, sest see on üks tore jõusaal,» hindas ta. «Valminud jõusaal pole ainult uus ja ilus, vaid ka igati funktsionaalse masinapargiga, mis annab erinevate soovidega inimestele võimaluse end igati treenida.»