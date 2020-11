Tooliklubiga on liitunud üle 50 toetaja

Novembri lõpuni kestva aktsiooni jooksul on võimalik bändiruumi rajamist toetada 50, 100 või 1000 eurose panusega. Iga toetaja saab soovi korral nimelise tooli suures saalis ning eripakkumisi muusika- ja teatrimajas toimuvatele sündmustele. Uuest bändiruumist saab heade võimalustega proovisaal nii kohalike kui kaugemate bändide jaoks.

Kevadel sai vanale “kuldi proovikale” väärikas punkt pandud Ans. Anduri kontsertülekandega. Tänaseks, kui samas ruumis on kohe valmimas uus tantsuklass, on videost saanud väärtuslik arhiivimaterjal. Uude prooviruumi on paigaldatud helikindlad seinad ja tehtud kaasaegne viimistlus, kuid puudub sisustus, mille ostmiseks kogubki PAMT raha.