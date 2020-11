Hooldekeskus parendab järjepidevalt oma keskkonda, arvestades klientide vajadusi, peab oluliseks kodulikku atmosfääri. Kasutusel on nutikad lahendused turvalisuse tagamiseks, erinevad abivahendid, klientidele on palju tegevusi päevasel ajal.

Palju tegemist on dementsusega inimestel uues aias. Hülgepoeg, kes on päritolult robot, aitab tõsta tuju, klientide meeli saab eragutada aroomi- ning valgusteraapiaga. Kõige olulisem on siiski toetav suhtumine klientidesse, koostöö lähedastega ja järjepidevalt koolitusi saav personal.