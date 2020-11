Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*Sellest nädalast tuleb kaubandusettevõtete teenindussaalides kanda maski või katta nina ja suu. Järva Teataja uuris, kui karmilt poeketid klientidel silma peal hoiavad ja kas ilma maskita poodi sisenejat võib ähvardada väljaviskamisoht.

Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete juht Janne Laik ütles, et juba eelmisest neljapäevast jagavad kauplused kassast ja infoletist tasuta maske. Et seadusega pole valitsus maski kandmist kohustuslikuks teinud, ei saa Maxima inimesi maske kandma sundida, vaid seda tungivalt soovitada. Sealjuures on muidugi oluline järgida ka teisi ohutusmeetmeid.

Paide Maksimarketi juhataja Tiiu Lunts ütles, et nende müüjad näitavad maskide ja visiiride kandmisega ostjatele head eeskuju. Nad teevad seda soovist hoolida ja kaitsta oma kliente ning loodavad, et ostjad vastaksid neile samaga. Sundida ei saa nemadki kedagi, kuid nad paluvad mõelda sellele, mis juhtub kui kellegi vastutustundetu käitumise tõttu peaks terve poe vahetuse jagu töötajaid koju jääma ning kaupluse tegevus oleks sellest tulenevalt häiritud.

*Imavere põhikooli esimese korruse uuenenud ruumid on õpilased üsna elevile ajanud. Kes siis ei tahaks õppida nägusalt kujundatud ruumides, mis on sisustatud tänapäevase mööbli ja tehnikaga. See võimalus avaneb neil nüüd õige pea. Eile lõpetati pidulikult kooli remondi esimene järk ja esitleti uuenenud ruume.

Ehitus vältas suurema osa suvest ja osa sügisestki. Koolitööd see eriti ei häirinud, kuid mida ehituse lõpu poole, seda enam hakkasid õpilased kooli direktori Tiina Lohuri tähelepanekut mööda käima uusi ruume piilumas. «Ennekõike paelus neid põnev disain, mis sündis koostöös kooli sisearhitektist vilistlase Maris Kaikiga. Valisime temaga välja värvid, mille ehitajad üldtaustana seintele kandsid. Kujundused tegi ta ise koos teiste vilistlastega,» selgitas ta.

Lohuri hinnangul on maja uuenenud osas õpilastel palju avastamist. «Suured ootused on meil kõigil innovatsiooni­klassile, mis aitab kaasa loovate õppemeetodite kasutusele. Saame seal eri klasside õpilasi ja õppeaineid omavahel paremini lõimida,» selgitas ta. Aga kindlasti saavad sama põnevad olema ka laboriklass ja loodusklass.

*Tänavu suvel valminud Türi põhikooli uues majas said kooliaasta alguses kokku kõik põhikooliastme õpilased ja ka kooliteed alustanud jütsid sättisid end uues majas paika. Vana algklasside maja Hariduse tänava ääres jäi seega tühjaks. Mitte kauaks, sest tuleva aasta mais kolivad sinna Türi vallavalitsus ja raamatukogu.

Lähinädalatel hakkavad ehitajad uuendustöödega pihta. Vallavalitsuse väljakuulutatud ehitushanke tulemuste põhjal saab ümberehituse tegijaks Pärnu ettevõte Lasten Ehituse OÜ. Pärast seda, kui leping on allkirjastatud ja ettevalmistustööd tehtud, algab vanas koolimajas esmalt osaline lammutus ja seejärel ümberehitus.

Türi abivallavanema Elari ­Hiisi ütlust mööda on lootust, et tööd algavad jõulukuul. Kui mõne nädala pärast ümberehitus pihta hakkab, ei pruugi möödakäijad sellest vähemalt esialgu aru saada, sest tööde ajaks majale turvaaeda ümber ei ehitata ning töid tehakse majas sees. Maja välisilme jääb töödest puutumata, sest selleks vallal raha eelarves napib. Nii tuleb veel mõnda aega leppida sellega, et fassaadilt on värv ja krohv maha koorunud.