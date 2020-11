Novembri alguse seisuga oli linnale tehtud kolm pakkumist. Linna avalike suhete peaspetsialist Anett Kruusmaa sõnas toona, et üks jõulupuu pakkumine tehti Türilt, teine Viisu ja kolmas Vahastu kandist.

Tänaseks päevaks on teada, et Paide jõulupuu tulebki Türilt, täpsemalt Pargi pst 7 kinnistult. Kuuske hakatakse langetama reede hommikul ja et ettevõtmisel kasutatakse suuri masinaid, sulgetakse ajutiselt ka Lille tänav.