Eesti meeste tervisehinnangud tõusevad

Kuigi süstoolsel vererõhul on suurem mõju, ennustavad südameataki või insuldi riski mõlemad - nii süstoolne kui ka diastoolne vererõhk.

Kes poleks kuulnud, et Eesti mees on tantsulõvi? Sama hästi teame paraku ka seda, et mehed naljalt arstile enne ei kipu, kui viimane häda käes. Kui heaks hindavad Eesti mehed oma tervist?