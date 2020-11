Laupäevase Järva Teataja tutvustus

*Uskuge või mitte, aga kraanajuht Enn Sõmer on Paide linna jõulukuuske toonud ja paigaldanud ei rohkem ega vähem kui poole sajandi jagu. «See on mul viiekümnes puu,» ütles ta. «Ma ise ei teadnudki, aga naine peab arvestust.»

Ta märkis muiates, et kõik need poole sajandi jagu kuusetoomislood võiks raamatuks kirjutada. Materjali jagub – ajaleheväljalõikeid on Sõmeril kogunenud juba aastate jagu ja ajaloo huvides on ta ka ise oma kuusetoomised märkmikusse üles tähendanud.

«See peaks nüüd vist juba viies Türilt toodud puu olema,» pakkus Sõmer. Viimastel aastatel on see kippunud jah nii olema, et naaberlinn on Paidele oma linnapildist mõne väärika puu loovutanud. Türi ise jõulupuud ei vaja, sest neil kasvab keset linna nägus looduslik kuusk, mida jõulude puhul ehtida.

*Kunagine Väätsa vallavanem Kaja Sepp, hariduselt psühholoog ja eripedagoog, võttis aasta alguses eesmärgi rajada Järvamaale nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus. Novembri alguses olid kõik load ja litsentsid käes, meeskond koos ja töö alanud.

Kui Tallinnas või Tartus või veel mõnes suuremas linnas on ajutiste või püsivate füüsiliste, vaimsete või sotsiaalsete probleemidega inimeste rehabilitatsiooniks, muutunud olukorraga kohanemiseks ja ühiskonda tagasipöördumiseks nõu ja abi saamiseks võimalused head, siis maapiirkondades on teenused tihti raskesti kättesaadavad või puuduvad sootuks.

Seetõttu on uue valdkondliku täisteenuse osutaja lisandumine Järvamaa haigla kõrvale hea uudis kasvõi selle poolest, et lihtsam on võtta kõrvalt teist arvamust.

*Kevadise eriolukorra ajal oli asi selge kui seebivesi. Kõik, kes karantiinikohustusest kinni ei pidanud, pidid sellest politseile aru andma. Kes ikka ei kuulanud, pandi rahalise mõjutusvahendiga paika. Võiks ju eeldada, et täpselt nii on see ka praegu. Aga vaat ei ole! Nüüd teeb koroonakontrolli terviseamet.

Tõsi, Terviseameti töötajail on võimalik küll politseinikke appi kutsuda, kuid seda siiski erandjuhtudel.

Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd ütles, et erinevalt kevadest, kus politseinikel oli nimekiri kõigist Järvamaa karantiinikohuslastest ning nende ülesanne oli iga päev inimesi läbi helistada ja kontrollida, ei oma nad nüüd olukorrast ülevaadet. «Saame eneseisolatsioonikohustuse rikkujaid avastada vaid tavalise politseitöö käigus. Näiteks kui peame juhiloa või kainuse kontrolliks või seoses mõne rikkumisega kinni. Kui selle isiku andmeid süsteemi sisestame ja tal on juhuslikult ka karantiinikohustus, alles siis näeme seda,» selgitas ta.