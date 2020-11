Kultuuritempel tõstab maja kaunistades taaskasutuse ausse

„Kui sul või su vanaemal on kapinurka seisma jäänud kas või üks jõulukuul, mis pole ammu kasutust leidnud ja millest oled valmis loobuma, siis ootame neid muusika- ja teatrimajja. Kui siis jõulu eel teatrisse, kontserdile, kinno või näitusele satud, on rõõm kohata oma jõuluehet kas jalutuskoridoris kuuse küljes või ehk koguni lava peal,“ rääkis PAMTi direktor Martha-Beryl Grauberg.

„Kaalusime jõuluehetena kasutada ka Paide Teatri näitlejaid, kes lavastuses "Blablabla" nõnda kirkalt särasid, ent nad on praegu hõivatud Paide Teater ja Must Kast "Carmen" lavastuse ettevalmistustega,“ naljatas Grauberg. „Kui kõik hästi läheb, on „Carmeni“ esietenduseks neljapäeval ka juba kuused toas ja ehted küljes.“