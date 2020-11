Töötja nakkusohtlikkuse üle otsustagu siiski perearst mitte tööandja

Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson: „Koroonakriis on õpetanud meid lähtuma tõenduspõhisest teadusest. Kui pädev perearst on otsustanud, et inimene on terve ja puudub nakkusoht teistele töötajatele, tuleb seda otsust usaldada ka tööandjal. Tugineme Eesti Perearstide Seltsi informatsioonile, et tervenenu võib anda positiivseid teste veel 90 päeva peale tervenemist. Seega ei saa meie hinnagul olla tööle lubamise aluseks mitte negatiivse testi andmine, vaid ainult perearsti otsus.“

Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu esimees Sander Vaikma lisab, et mingil määral mõistab tööandjate kartust, kuid ei nõustu, et seda riski katta töötaja arvelt. "Kui tööandja ei usalda arstide väiteid, siis saab ju töötajaga kokku leppida eneseisolatsiooniperioodi pikendamises, kuid selle aja eest peab maksma tööandja, mitte töötaja. Paluda töötajal minna puhkusele ei ole lahendus, sest see tuleb ju ikkagi töötaja arvelt," kinnitab Vaikma ja lisab: "Et asi oleks kõikidele töötajatele ja tööandjatele üheselt mõistetav, siis siin on vaja kindlasti sekkumist riigi tasandil".

