Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Koigi kooli direktor Annela Ojaste ütles, et sai laupäeva ennelõunal teada, et üks nende koolipere liige andis positiivse koroonaproovi. Kuna selle inimesega oli vähemal või rohkemal määral kokku puutunud peaaegu kogu kool, siis otsustati kiiresti alustada esmaspäevast distantsõpet ja jätta koolimaja kuni järgmise neljapäevani suletuks. Ojaste ütles, et kuigi positiivse proovi andnud inimesega puutus kokku pea terve koolipere, siis ei tähenda see, et kõik peavad minema kohe proovi andma. Küll peavad nad järgmise nädala neljapäevani olema eneseisolatsioonis. «Eks selles mõttes on see aeg Koigis kurb, et laste rõkkeid pole õues kuulda,» sõnas ta.