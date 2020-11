Teadliku tarbimisega aitad vähendada nähtamatute jäätmete tekitamist

Parim prügi on see, mida pole tekitatud. Enne uue ostu soetamist tasub uurida, kas sellele on mõni kestlikum alternatiiv. „Näiteks saab paljusid tooteid hoopis tuttava käest laenata või osta need mõnest taaskasutuspoest. Nii hoiad keskkonda ja säästad ka raha,“ ütles Keskkonnaameti keskkonnahariduse peaspetsialist Mari Kala.