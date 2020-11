Telekaamerad tutvustasid Järvamaal asuvat salapärast tuumavarjendit

Järva Teataja on kirjutanud, et oma 20 aasta eest hakati rajama Järvamaa ja Harjumaa piirile varjendit, mis pidi vastu pidama tuumasõjalegi. Viie meetri sügavusele maa alla ulatuv majakarp valmis 2003. aastaks. Väiksema kortermaja mõõtmeid välja andva varjendi ehituskvaliteeti kiidab ka kunagi varjendi-konverentsikeskuse ehitusprojektile kooskõlastuse andnud endise Väätsa metskonna metsaülem Harti Paimets.

Paimetsa teada on jaapanlase Yoshiteru Akiyamale kuuluval varjendil kaks korrust maa all. Et ehitus jäi pooleli, ei läinud kaua, kuni alumised korrused valgusid vett täis. «Projekt nägi ette, et pidevalt pumbatakse vett välja,» täpsustas ta.