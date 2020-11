Paide muusika- ja teatrimajas jätkub huvitegevus senisel määral

PAMTi direktori Martha-Beryl Graubergi hinnangul on oluline, et inimestel oleks võimalus praegusel keerulisel ajal endale meelepärase huvitegevusega tavapärases vormis jätkata. „Kaunite kunstidega tegelemine ergutab vaimu ja loob häid emotsioone, mis on vaimse tervise seisukohalt olulise tähtsusega. Oleme omalt poolt loonud majas võimalused kätepesuks ja -desinfitseerimiseks ning huviringides osalejad kasutavad neid võimalusi aktiivselt. Lisameetmena oleme pakkunud suurematele tantsurühmadele treeninguteks ajutiselt suuremat ruumi,“ selgitas Grauberg.