Paide koolijuhid: Soovime tagada kontaktõppet nii kaua kui võimalik

Novembris on veebikoosolekud saanud iganädalasteks nõupidamisteks, mille käigus on arutletud tingimuste ja tegevuste üle kuidas õppetööd saaks parimal moel korraldada.

Toetudes Haridus – ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitustele on linna haridusasutuste juhid leppinud kokku, et koolidel ja lasteaedadel on nii õpilastele, õpetajatele kui lastevanematele ühtsed seisukohad õppetöö korraldamisel.

Nii soovitakse tagada kontaktõppet nii kaua kui võimalik.

Selleks, et vähendada eri piirkonna õpilaste omavahelisi kokkupuuteid on nii koolispordi kui ainealaste maakondlike võistluste, konkursside toimumised lükatud edasi. Soovituslikud on koolisisesed huviringid. Õpetajatele ja õpilastele on maski kandmine koolimajas soovituslik, külalisele aga kohustuslik. Igal koolil on veel omaltpoolt väljatöötatud tegevuskava õppepäeva korraldamisel nagu hajutatud söögivahetunni korraldamine jne.

Distantsõppele mineku olukord.

Kokkuleppe kohaselt, kui saabub Terviseametilt teade, et koolis oleval õpilasel on positiivne testitulemus, katkestatakse sellel päeval kontaktõpe ja kõik lapsed suunatakse koju.

Koostöös Terviseameti ja kooli pidajaga otsustatakse samal päeval, millised klassid peavad jääma alates järgmisest päevast distantsõppele. Distantsõppe korraldamisel tuleb meeles pidada, et õpilastel on õigus saada juhendatud õpet. See tähendab, et õpilastele on antud selged õpijuhised, kust, mida ja kuidas õppida, milliseid õpistrateegiaid kasutada, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge. Samuti tuleb anda tagasisidet õppimise kohta: mis õnnestus hästi, millised olid vead ja millest need võivad olla tingitud ja mida teha selleks, et tehtud vigu parandada ja õpitavast paremini aru saada. Distantsõppe puhul tuleb jälgida, et juhendatud õpe oleks õppetunni ajal tagatud. Õpilasele peab olema tagatud võimalus individuaalseks suhtluspõhiseks juhendamiseks ja tagasisideks.

Distantsõppe puhul valmistatakse õpilasele, kes seda soovib, nädalane toidupakk lapsevanema tellimuse põhjal. Tellimus tuleb lapsevanemal esitada kooli kantseleisse.