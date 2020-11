Türil algab liikumiskampaania

Türi spordiklubide juhatuse esimees Paul Poopuu ütles, et jõulukuu liikumissari toimub sarnaselt kevadise liikumissarjaga. „Meil on olemas kaardid, kuhu on mängitud teatud kontrollpunktid, mida tuleks läbida ja koguda sealt vajalikke märksõnu ja -tähti. Need, kes saavad oma lahenduse spordiklubide liitu, osalevad ka auhindade loosimisel.“