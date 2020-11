Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeval Türil Konnamajas põhikooli teise klassi ettevõtlike lastega askeldanud õpetaja ja Türi kogukonnaseltsi juhatuse liige Aili Avi teadis, et Järvmaa arenduskeskuse esindus tahab neljapäeval talle külla tulla. Maakonna aasta vabatahtlike tunnustustseremoonia jääb Väätsal ära, kuid karmistuvale koroonavõitlusele vaatamata peetakse kõiki auhindadele esitatuid meeles. Kuuldes, et Järva Teataja tuli õnnitlema Järvamaa tänavust aasta vabatahtlikku, oli Aili Avi rõõmsalt üllatunud. «Mõtlesin, et kui nii läheb, siis mis võiks olla mu esimesed mõtted. Esiteks on tore, et keegi märkab. Kui vahel tuleb tunne, et ei viitsi ja ei tee enam midagi, siis tunnustus on see, mis aitab edasi tegutseda.“