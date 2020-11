EKREsse kuuluv Kalle Grünthal on Estonia huku teemasse omal käel süvenenud ja veendunud, et selle uurimisega on üksjägu eksitud ja tõe otsingutega tuleb edasi minna: "Tulemust on vaja. Komisjone pole mõtet teha, vaid agatada tuleb kriminaalasi," on ta veendunud.