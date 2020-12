Kurjailma festivalile mahtus 119 ettevõtmist

Kurjailma festival tänab kõiki ürituste korraldajaid ja külastajaid. Paslik on öelda, et „kured läinud kurjad ilmad, haned läinud hallad maas", nüüdseks on lausa luiged läinud ja festivali lõpuks 30. novembriks on ka lumi maas. Festivali kollase kassiga punase vihmavarju all saab taas kohtuda 2021. aasta sügisel, mil toimuma saab järgmine Kurjailma festival.