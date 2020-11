Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui kõikjal linnaplatsidel ja ka väiksemates asulates süüdati pühapäeval tuled jõulupuudel, lõi Järva-Jaani vanatehnika varjupaigas tuledest särama hoopis raudkuusk, mille moodustasid kaks tuletõrjeautot.

* Järvamaa parimad noored solistid ei jäänud keerulistele oludele vaatamata tänavu selgumata. Sel nädalavahetusel lasigi üle neljakümne lapse ja noore Paide muusika- ja teatrimajas häälel võistu kõlada. 11–13aastaste rühmas esikohta jagama jäänud Paide poiss Marten Kiuru ütles, et tema esitatud «Koduhing» polnud õnneks väga keeruline laul. «Sõnad jäid paari päevaga pähe, kuid esitus nõudis ikka pikemat harjutamist,» sõnas ta.

* Kuigi kalender näitab aasta viimast kuud, on viimaste nädalate ilm olnud pigem varasügisene. Sel ajal tehti mitmel pool Järvamaal veel ettevalmistusi talveks. Türi linna Tolli metsa terviserajal käis suurem võsalõikus. Türi spordiklubide liidu juhatuse esimees Paul Poopuu ütles, et terviserada tavatsevadki nad puhastada sügiseti. Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juhataja Kalju Kerstmik ütles, et vaatamata sellele, et ilm talveilminguid ei näita, valmistub keskuses algavaks talvehooajaks. «Oleme tegelenud mäetõstuki hooldusega, samuti lumekahurite täishooldusega, ühtlasi oleme üle vaadanud keskuse ümbruses kulgevad rajad,» täpsustas ta. «Tormimurdu tuleb aeg-ajalt ikka ette, radade põhju suurt täita ei ole vaja.»

* Valgma külaseltsi juhatuse liige Tuuli Klementa ütles laupäeval uksed avanud külamaja keskpõrandal nappe külalisi tervitades, et see on vaieldamatult nende pidupäev. Kaks ja pool aastat tagasi MTÜ Valgma Külaseltsi asutamiskoosolekul Hindreku talus visati õhku unistus, et ühel päeval võiks seltsil olla külarahva kooskäimiseks oma maja. Esimese sammuna saigi maja praegusele kohale püsti katusealune. «Lõpuks on meil maja. Sellel on mitu eesmärki: küla südames on koht, kus üritusi korraldada, ja ruumid aitavad seltsile tulu teenida. Täna tuli juba esimene broneering ühe peresündmuse tarbeks,» lausus Klementa.

* «Teisipäeval me kella pealt avamist ei tee, ei taha, et suur rahvahulk korraga koguneb, kuid turg on. Palume inimesi võimalusel oma tulekut hajutada,» ütles Väätsa rahvamajas traditsiooniks saanud jõuluaja vaateakende kaunistuse ja jõuluturu peaalgataja Lauri Läänemets. Nädalavahetusel oli Väätsa rahvamajas ja selle ümber askeldamist palju, sest loetud tundide pärast lülitatakse vaateakendel tuled põlema. Kogukonna fantaasiat peegeldavad kaunistused jäävad särama uue aasta alguse, kolmekuningapäevani.

* Möödunud nädalavahetusel algas Tallinna–Tartu maantee ääres Paia ristis asuva Tikupoisi restorani ümber jõulumelu. Laada lõi lahti paarkümmend kauplejat, kes teevad seda ka edaspidi.

* Läinud reede õhtul kulutas 18 aktiivset Koeru inimest kaks tundi sellele, et tõugata veerema mõte luua Koeru kogukonna seltsing. Enne «Aktuaalse kaamera» algust jõudsid ajurünnakus osalenud kokku leppida, et 8. jaanuaril kutsutakse seltsingu tegevusvormide tutvustamiseks kokku juba laiem hulk huvilisi.