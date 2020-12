Mõningate eesti keelt kõnelevate inimeste postkasti jõuavad Päästeameti kriisiolukordade käitumisjuhised võõrkeeles

Päästeameti saadetavad trükised on kolmes keeles – eesti, vene ja inglise keeles. Eesti keelt kõnelevale elanikkonnale saadetakse eestikeelsed juhised, venekeelsele elanikkonnale venekeelsed juhised ja muukeelsele elanikkonnale ingliskeelsed juhised. Adressaatide andmed on võetud rahvastikuregistrist. Kuna rahvastikuregistris on inimesi, kelle emakeele andmed on määramata, liigitusid nad andmebaasist väljavõtet tehes muukeelse elanikkonna alla. Seetõttu jõuavad nende inimesteni võõrkeelsed käitumisjuhised.